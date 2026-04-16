Exprocurador cuestiona credibilidad PC; dice falsea

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez acusó al movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) de suministrar informaciones “falsas o manipuladas” a la prensa con el supuesto propósito de presionar a la justicia, procurando el irrespeto de la ley.

Además, cuestionó la credibilidad de PC, entre otras cosas “por el trabajo de descrédito que realizan contra la oposición y el blindaje de impunidad que, con su silencio, promueven en los casos de verdadera corrupción…”.

La defensa del exfuncionario imputado de encabezar una supuesta trama que habría desfalcado al Estado Dominicano con RD$6,000 millones a través del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, respondió así el octavo informe preliminar de PC.

En el mismo PC plantea su preocupación por las constantes acciones dilatorias por parte de la defensa de Jean Alain y sus supuestos intentos de frenar el proceso, todo lo cual afirmó, amenaza la confianza pública y representaría un grave retroceso en la lucha contra la corrupción.

“…Por el respeto que sí merecen los medios de comunicación y la ciudadanía y mi fiel compromiso con la verdad, procedo a informar de manera preliminar, de forma objetiva, verificable y sustentada en actuaciones judiciales, que la dilación del proceso penal en mi contra no es atribuible ni a mí ni a mis abogados, sino exclusivamente a reiteradas negligencias del Estado, a través del Ministerio Público”, dijo de manera reiterativa Jean Alain en un documento de respuesta a PC.

Sostuvo que desde el inicio han procurado que se conozca el proceso y todas las violaciones cometidas durante el mismo, y que “a casi dos años de vencido el plazo de extinción no he hecho el requerimiento del cierre del caso, no solo para confirmar mi presunción constitucional de inocencia, sino porque tenemos un alto interés de evidenciar las múltiples irregularidades y graves violaciones al debido proceso…”.