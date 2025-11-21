Extraditan a Puerto Rico criollo acusan de asesinato

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, (EFE).- Un dominicano fue extraditado a Puerto Rico, donde es acusado de asesinato, agresión sexual y otros cargos, según informó ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Juan Elías Zorrilla Pereyra, quien fue entregado a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, está acusado de la muerte de Bienvenido Rodríguez Vázquez, quien era el compañero sentimental de su expareja.

Un comunicado de la DNCD señala que el hombre, de 40 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, robo, agresión sexual conyugal, destrucción de evidencias, abuso agravado, abuso mediante amenazas y porte y uso de arma blanca en violación a varios artículos de las leyes de Puerto Rico.