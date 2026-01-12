FA y AlPaís condenan “agresión a Venezuela”

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Frente Amplio (FA) y Alianza País (AlPaís) condenaron de manera enérgica lo que consideraron la violación de la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, ejecutada por los Estados Unidos, lo que calificaron como una grave transgresión al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

En una declaración conjunta las entidades políticas afirmaron que los principios y normas del derecho internacional surgidos tras las dos guerras mundiales constituyen una “conquista civilizatoria” fundamental para la convivencia entre los Estados soberanos y un límite indispensable frente al uso de la fuerza, la dominación y el expansionismo de grandes potencias.

Sostienen que toda actuación de un Estado fuera del ordenamiento internacional carece de legalidad y legitimidad y debe ser repudiada por la comunidad internacional.

Consideraron un acto de guerra “el secuestro de Nicolás Maduro” y su esposa Cilia Flores, diputada nacional, y exigieron su puesta en libertad.