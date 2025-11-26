“Fafa Taveras: punto y seguido” puesto en circulación anoche

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Fue puesto en circulación anoche el libro “Fafa Taveras, Punto y Seguido-Memoria- que narra las vivencias de ese dirigente de izquierda y los cambios experimentados por República Dominicana en los últimos 60 años, institucionales y políticos.

La obra que fue escrita por Rafael Charjub Mejía, fue presentada en un acto en la Biblioteca Nacional con la presencia de políticos, activistas, diplomáticos, intelectuales, funcionarios y compañeros de aventuras de Taveras.

Taveras lo dedicó a su fallecida esposa, Magaly Pineda, a quien calificó como un gran ejemplo de dignidad y perseverancia que dedicó su vida a promover los derechos de la mujer.

La presentación de la obra estuvo a cargo de Manuel Salazar, de la Fundación Máximiliano Gómez y la misma se destacan las vivencias de Rafael Francisco (Fafa) Taveras, quien nació en 1938 en San José Conuco, Salcedo, y desde adolescente se involucró en la lucha por la libertad del pueblo dominicano en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, los remanentes de la tiranía y los gobiernos que le siguieron.

Narra la participación de Taveras en la Guerra de Abril de 1965, con miras a restablecer la Constitución de 1963. Sus apresamientos y torturas, en los capítulos “Cuarenta días en La Cuarentena”, “La vida en la Cuarentena. La vivencia”, “La cárcel como escuela” y “Devuelta en la calle”.

Don Fafa Taveras resaltó el valor e integridad de las hermanas Mirabal. Narró los difíciles momentos que vivió Minerva Mirabal en la época de Trujillo y la definió como una heroína.

“El pasado no tiene arreglo, pero sus efectos perduran”, dice el autor, que agradeció a Taveras que lo escogiera para escribir su memoria en el libro de 362 páginas que se venderá en librerías y tiendas.