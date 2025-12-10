Fallas permitirían aumente corrupción

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Plazos insuficientes para casos complejos, influencia del poder político y económico y una estructura jurídica no adaptada a casos de gran escala, son tres de los grandes retos que enfrenta el país a la hora de combatir la corrupción según Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Las observaciones las hizo durante su participación en el panel “Principales obstáculos en el combate a la corrupción”, que tuvo lugar en el primer Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción del Ministerio Público.

Durante la ponencia, Ortiz criticó que el sistema judicial dominicano pretenda resolver casos de alta complejidad con los mismos plazos que se aplican para casos comunes.

Explicó que dada su complejidad, los casos de corrupción requieren de un análisis profundo que podría tardar años, al tratarse del análisis de datos y documentos manipulados para parecer regulares.

El segundo reto señalado fue el uso de capital social, político y económico por parte de los implicados, como estrategia para evadir la justicia. Resaltó que en la mayoría de los casos de corrupción, los imputados suelen ser personas con acceso a círculo sociales influyentes, lo que les permite conseguir información sensible de las investigaciones e interponerse en los procesos.

“Tenemos que vencer ese perfil que tienen aquellas personas que son procesadas por actos de corrupción”, sentenció.

En cuanto a la necesidad de adaptar la estructura a casos de gran escala, dijo que el sistema judicial d “está agotado física y estructuralmente” y que no cuenta con las condiciones adecuadas para procesar casos de magnitud.

Destacó que a nivel de infraestructura solo existe una sala con condiciones óptimas (el Primer tribunal Colegiado del Distrito Nacional), pero que faltan jueces, espacios físicos para manejar expedientes amplios y evidencia digital.

Educar

De su lado, el jurista Fernando Henríquez opinó que para combatir la corrupción, primero hay que educar a la población en el tema y redefinir lo que se entiende por corrupción.

Advirtió que la corrupción no solo nace en las instituciones, sino, también en la forma tan normalizada a nivel social, en el que el favoritismo y la gratificación informal son prácticas que surgen desde la legalidad.

Mientras, el jefe de división en la fiscalía de Berlín, Michael Grunwald, subrayó la necesidad de que los jueces, fiscales y policías cuenten con mecanismos que los protejan de intentos de manipulación.

“La falta de protección puede ser la entrada para la corrupción”, expresó.

A pesar de que durante el panel fueron señaladas las fallas y obstáculos en el sistema judicial dominicano, y el largo camino que aún queda por recorrer, los panelistas reconocieron que el país ha dado pasos importantes, como la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, modificación de varias normativas más y el ascenso en los índices internacionales de corrupción.