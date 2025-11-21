Fallece Doña Elsa Reyna, tía del expresidente Leonel Fernández

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con profundo pesar, el partido Fuerza del Pueblo informó este viernes el fallecimiento de Doña Elsa Reyna, tía del expresidente de la República y actual presidente de esa organización política, Leonel Fernández.

A través de un comunicado oficial difundido por el partido, se expresó el más sentido pésame a Fernández y a los familiares de la señora Reyna.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Doña Elsa Reyna, tía de nuestro presidente Leonel Fernández, a quien le expresamos nuestro más sentido pésame. Nuestras condolencias a todos sus familiares”, indica el comunicado.

Honras fúnebres

Según la información ofrecida, los restos de Doña Elsa Reyna serán expuestos este viernes en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, en horario de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

El sábado, se oficiará una misa de cuerpo presente a las 11:00 a. m., seguida del sepelio, pautado para las 12:30 p. m. en el Cementerio Cristo Redentor.

Fallece Doña Elsa ReynaFuente externa

Mensaje de Leonel Fernández

El exmandatario dominicano expresó su pesar a través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de X (@LeonelFernandez), en la que rindió tributo a la memoria de su tía:

“Hoy me embarga una profunda tristeza por la partida de mi amada y recordada tía Elsa. Fue una mujer excepcional, llena de dulzura, principios y una serenidad que siempre inspiraba confianza. Su presencia marcó mi vida desde la niñez y su cariño dejó huellas que llevaré siempre conmigo”, escribió Fernández.

Asimismo, añadió: “La despedimos con dolor, pero también con gratitud por todo lo que nos regaló: su amor, su ejemplo y su fe inquebrantable. Que el Señor la reciba en su gloria y nos conceda consuelo en este momento difícil. Su memoria vivirá eternamente en nuestros corazones”.

La publicación estuvo acompañada de dos fotografías: una junto a la señora Reyna durante la celebración de su cumpleaños número 100, y otra donde se le observa serena, rodeada de decoración alusiva a su cumpleaños 102.

Doña Elsa Reyna será recordada no solo por su admirable longevidad, sino también por el legado de amor, fortaleza, valores y dulzura que dejó en su familia y entorno. Su partida enluta al entorno íntimo del expresidente Fernández, quien la definió como una figura crucial en su vida desde la infancia.