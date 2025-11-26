Fallece el empresario Wilhelm Brouwer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consulado del Principado de Mónaco en el país comunicó ayer “con profundo pesar” el fallecimiento del señor Wilhelm Brouwer Spijkers.

Señala en un documento que el destacado empresario, diplomático, y pilar fundamental del Bridge en el país falleció en Santo Domingo el martes 25 de noviembre, tras haber presentado diversos quebrantos de salud.

Wilhelm Brouwer fue, ante todo, un hombre de valores excepcionales: generoso con su tiempo, sencillo en su trato y profundamente comprometido con el desarrollo humano. Sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial durante su infancia en su natal Arnhem y Nimega de los Países Bajos. Transformó su vida en un testimonio de que la fe, la actitud positiva y el trabajo constante pueden edificar un legado perdurable.

Llegó a Santo Domingo en 1954 y el encanto de esta tierra lo cautivó para siempre. Casado con la Sra. Sonia Altagracia Villanueva Sued de Brouwer desde el año 1979 y con quien procreó dos hijos, Alexander y Phillip Brouwer Villanueva. Su pasión por la cultura y la educación ha dejado una huella imborrable en el país. Como presidente de APEC Cultural (2015-2017), donó un piano de cola que ha formado a generaciones de músicos. Fundador y primer presidente del Club de Bridge de Santo Domingo, también impulso la Fundación Sinfonía como vicepresidente. Sus artículos publicados en el Listín Diario revelaron su profunda sensibilidad hacia el quehacer cultural dominicano.