Fallece en Miami pintora Ada Balcácer

La pintora y artista visual dominicana Ada Balcácer falleció ayer en la ciudad de Miami, a los 95 años, dejando un legado fundamental en la historia de las artes visuales de la República Dominicana.

La información fue confirmada por Joel Gonell, presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), a través de sus redes sociales. “Descansa en paz amada maestra de la luz, tu legado vivirá en nosotros por siempre; paz a tu alma querida maestra, pinta el cielo de colores”, expresó Gonell junto a una fotografía de la artista.

Nacida en Santo Domingo el 16 de junio de 1930, Balcácer es considerada una de las creadoras más influyentes de su generación y una figura clave del arte dominicano.

Su obra se distinguió por una profunda sensibilidad estética y una constante exploración del color, la forma y la espiritualidad.

A lo largo de su trayectoria recibió en 2011 el Premio Nacional de Artes Plásticas, y en 2017 el Banco de Reservas la declaró Reserva Cultural de la Nación, distinción que reafirmó su extraordinario aporte a la cultura nacional.

Balcácer se formó en la Escuela Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo, donde fue discípula de maestros como Josep Gausachs, Celeste Woss y Gil, Manolo Pascual, Gilberto Hernández Ortega y Luichy Martínez Richiez.

En 1951 emigró a Estados Unidos y residió durante doce años en Nueva York, donde continuó su formación en la Art Students League, experiencia que consolidó su lenguaje artístico. Además de su producción creativa, desarrolló una destacada labor docente como profesora de Grabado en la Escuela de Bellas Artes y de Dibujo en la Facultad de Arquitectura de la UASD.