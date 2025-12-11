Fallece monseñor Rafael Leónidas Felipe: CED anuncia detalles de los funerales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

COMUNICADO

Con profundo pesar comunicamos la partida al Padre de Monseñor Rafael Leónidas Felipe, Obispo Emérito de Barahona, ocurrida a los 87 años de edad, en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, a las 11: 44 p.m. de ayer miércoles 10 de diciembre de 2025.

Agradecemos a Dios por su fidelidad pastoral, su entrega generosa y su testimonio de servicio a la Iglesia.

Itinerario de los oficios fúnebres.

1) Jueves 11 de diciembre en Santiago:

Su cuerpo será expuesto a las 9:00 a.m. en el Seminario San Pío X y a las 02:00 p.m. celebración de la Eucaristía.

A las 3:30 p.m., traslado del cuerpo hacia la diócesis de Barahona.

2) Viernes 12 de diciembre:

A las 10:00 a.m., Misa exequial y cristiana sepultura en la Cripta de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, Barahona.

Nos unimos fraternalmente en la oración por el eterno descanso de su alma, confiando en la misericordia del Señor, a quien sirvió con entrega y amor.

Conferencia del Episcopado Dominicano.

