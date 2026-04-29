Falleció ayer el empresario Salomón Rizek

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Los restos del ingeniero y empresario Salomón Rizek Llabaly son velados desde ayer en la Funeraria Jardín Memorial, de la avenida Jacobo Majluta, donde serán sepultados hoy a las 12:00 del mediodía.

Rizek Llabaly fue fundador y presidente ad vitam de la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples del Nordeste (Coopenor), entidad desde la que impulsó proyectos dirigidos al fortalecimiento del sector agropecuario y apoyo de los productores.

También fue uno de los fundadores de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, institución financiera con 60 años de trayectoria, desarrolló una trayectoria empresarial en el área de la construcción y mantuvo participación activa en iniciativas orientadas al crecimiento de San Francisco de Macorís.