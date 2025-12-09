Por faltas muy graves, policías serán desvinculados para siempre, plantea proyecto de reforma

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El policía que haya sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco años por faltas muy graves, dará lugar a su desvinculación del servicio activo y no podrá volver a pertenecer la Policía Nacional.

Cuando el oficial, mando intermedio o agente patrullero cumpla con los requisitos para acceder a la pensión, esta situación se aplicará como un retiro forzoso. Cuando no tenga derecho a la pensión, le serán reconocidos los derechos prestacionales correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el aparte de seguridad social de esta ley.

Estas son las disposiciones del Poder Ejecutivo para la transformación de la institución encargada de velar por el orden, y que fue recibida por el Senado de la República.

El Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, también detalla sobre el uso de la fuerza, en el artículo 161, que indica que dicha acción "será de conformidad con las normas y estándares nacionales e internacionales relacionados con el uso de la fuerza".

Dice, además, que el Consejo Superior Policial mediante reglamento regulará los aspectos relativos a un sistema táctico básico del uso de la fuerza, la clasificación de las armas menos letales, su empleo, armas de fuego, procedimientos frente a la disolución de manifestaciones no pacíficas, equipos mínimos de intervención de