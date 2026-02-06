Familia busca saber de paradero de Samuel Rodríguez

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Familiares del señor Samuel Domínguez, desaparecido desde el pasado seis de enero, hicieron ayer un llamado a las autoridades para que agilicen las acciones y procesos en la búsqueda ante la falta de respuestas a casi un mes de su desaparición.

De acuerdo con Maritza Rodríguez, hermana del desaparecido, la familia no ha cesado de regar volantes y recorrer distintas zonas del país en un esfuerzo propio por dar con su paradero.

Indicó que Domínguez padece de trastornos mentales y que es posible que al momento de su desaparición haya dejado de tomar su tratamiento psiquiátrico, lo que pudo haber motivado su salida del hogar aquel día.

“La policía no vemos que está haciendo nada para poder encontrarlo y estamos preocupados porque hay demasiados desaparecidos en el país y no queremos que también nuestro hermano quede en el olvido como los demás” explicó Maritza.

Samuel Domínguez, de 50 años, fue visto por última vez en Santo Domingo Este. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca de mangas cortas, pantalones cortos y unos tenis.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Samuel Domínguez puede comunicarse con su familia al 829- 872- 2376.