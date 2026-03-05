Familia con hijos con condiciones de discapacidad recibe vivienda remozada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) remozó una vivienda de una familia, en el barrio Las Canelas, de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

La intervención realizada en beneficio de una familia integrada por cuatro hijos, tres de ellos en condición de discapacidad, quienes requerían condiciones adecuadas para garantizar mayor seguridad, accesibilidad y comodidad en su entorno diario.

Los trabajos incluyeron mejoras estructurales, cambio de techo, pintura, adecuación de espacios, optimización de instalaciones eléctricas, así como la entrega de estufa, televisor, abanico, juego de cama y otros enseres del hogar, garantizando así un hogar más seguro, digno y funcional para la familia encabezada por los esposos Teo Fortuna y Yovanny Beltré.

La entrega fue realizada por el director general de la DGDC, doctor Modesto Guzmán, quien, en compañía de ejecutivos y colaboradores de la institución, destacó que ese tipo de acciones forman parte de los programas sociales enfocados en fortalecer el tejido comunitario y brindar apoyo directo a quienes más lo necesitan, tal cual han sido las directrices del presidente de la República, Luis Abinader.

Asimismo, reiteró que la misión de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad es promover el desarrollo integral de las comunidades mediante iniciativas concretas que generen un impacto positivo y sostenible.

Casa

De su lado, la familia beneficiada expresó su agradecimiento por el respaldo recibido, señalando que a

gracias al presidente Luis Abinader y al director general de la DGDC hoy tienen una nueva y mejor oportunidad de vida.