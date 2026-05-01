Familiar de víctima del Jet Set: No nos pueden comprar los fallecidos a tres cheles

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Un familiar de víctimas mortales del colapso del Jet Set cuestionó este viernes la falta de empatía de los imputados durante la audiencia preliminar del caso.

Giordano Almonte, quien perdió a su madre y a un tío en la tragedia, aseguró sentirse desamparado ante la respuesta recibida tras el hecho que dejó 236 fallecidos y 180 heridos.

“La respuesta legal a veces no va acorde con la magnitud de los hechos. Nos hemos sentido desamparados ante tanta indiferencia”, expresó.

Almonte sostuvo que, al menos, esperaba una disculpa por parte de los acusados.

“Ante alguien que pudo decir simplemente: ‘Mire, eso no debió de pasar bajo nuestro control. Excúsennos, discúlpennos’”, manifestó.

También criticó cualquier intento de compensación económica frente a una pérdida que considera irreparable.

“Lo menos que uno esperaría es un poco de empatía real, no venirme a comprar a unos fallecidos a tres cheles. No por el dinero, sino porque es irreparable, es invaluable, no hay forma”, dijo.

En medio de su testimonio, relató el impacto que dejó la tragedia en su familia.

“Mis hijas ese día salieron de vacaciones y se quedaron esperando a su abuela, porque se iban de Semana Santa con ella, mientras yo estaba tratando de encontrar a mi madre, de que apareciera viva”, recordó.

Asimismo, afirmó que todo empresario tiene el deber de garantizar la seguridad de sus instalaciones.

“El deber de cualquier empresario es velar para que sus instalaciones estén en buen estado y evitar este tipo de situaciones”, expresó.

“Tenías una ruina y no le diste mantenimiento hasta que se cayó”, agregó.

Finalmente, insistió en que ninguna compensación económica puede reparar lo perdido.

“No nos pueden pagar lo que perdimos y encima tú ves esta indiferencia y falta de humanidad y empatía”, concluyó.

Audiencia proceso Antonio Espaillat y Maribel Espaillat (núm. 2025-0150267). Fecha 1 de mayo 2026

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025 el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta con cientos de personas en el lugar.

La tragedia dejó 236 fallecidos, entre ellos el artista, y 180 heridos.