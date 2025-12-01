Familiares exigen justicia por muerte de joven en enfrentamiento armado en Los Alcarrizos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un enfrentamiento a tiros entre un cabo de la Armada de la República Dominicana y dos civiles dejó como saldo la muerte del joven José Manuel Maceo Sánchez, de 25 años, en el sector Hato Nuevo de Los Alcarrizos.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el hecho se produjo tras una discusión en el colmado La 42, donde posteriormente se desató el fuego cruzado. Maceo recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte inmediata.

La Policía Nacional informó que mantiene bajo investigación a Josaía Martínez Fernández, de 28 años, alistado de la Armada, quien se encuentra detenido. También se persigue a Miguel Sayas y a un hermano suyo, señalados como participantes en el conflicto.

“Que pague, que pague. Mi niño no se metía con nadie, le gustaba trabajar y ganarse lo suyo”, expresó entre lágrimas Rosa Sánchez, la madre de la víctima.

Vecinos del sector exigieron mayor vigilancia policial en la zona, denunciando que la inseguridad es constante y que las patrullas rara vez circulan por el barrio.

“Aquí no hay vigilancia. Te atracan, se meten a tu casa y la policía no aparece”, denuncia Anyi Angelo, residente de la zona.