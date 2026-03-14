Familiares de hombre asesinado por tres mujeres piden el apresamiento de las autoras del hecho

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Familares de un hombre de 31 años, asesinado el 25 de diciembre de 2025, supuestamente por tres mujeres, piden a las autoridades la detención de las autoras del hecho.

Enrique Valenzuela, según explican parientes, fue atacado por las féminas, quienes le propinaron varias estocadas con un arma blanca, durante un conflicto social, que se originó en el sector de Los Guaricanos en Santo Domingo Norte, mientras celebraban la Navidad.

Asimismo, aclararon que Enrique no era parte del conflicto, sino que fue a socorrer a un miembro de la Policía Nacional, quien resultó herido en el hecho, y en ese momento las mujeres aprovecharon para atacar a Valenzuela.

Familiares de hombre asesinado

Residentes en la zona aseguraron que las causantes de la muerte de Enrique son vistas con frecuencia en el sector, pero todavía no han sido detenidas por las autoridades.

El hombre de 31 años es definido por sus familiares y amigos como dedicado a su trabajo y respetado por esta comunidad.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el canal de YouTube Historias Humanas, conducido por la periodista Yanela Pimentel.