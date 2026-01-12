Familiares se indignan por aplazamiento de caso Jet Set: "Aquí el que tiene dinero abusa del que no tiene"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, fue aplazada para el 16 de marzo, una decisión que ha generado indignación entre los familiares de las víctimas del trágico colapso.

“Aquí no hay justicia en este país. Nunca lo ha habido”, exclamó Cerafín de Jesús, padre de una de las fallecidas.

Entre lágrimas, su madre expresó: “Aquí el que tiene dinero abusa del que no tiene. Abusa de los pobres. Ahí está con su cara muy limpia, mirando a uno”.

“Mi hija, la única que yo tenía”, comentó con dolor Rómula Primitiva Martínez.

María Alejandra de Jesús Martín tenía 37 años, era abogada y murió junto a más de 200 personas en el derrumbe.

Otros familiares manifestaron que solo esperan que se haga justicia.

Los Haineros Dorados, quienes perdieron a 12 personas en la tragedia, se apostaron en las afueras del Palacio de Justicia para exigir respuestas.

A propósito de la comparecencia de los hermanos Espaillat, propietarios del Jet Set, ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, familiares de las víctimas se presentaron este lunes desde tempranas frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con carteles en mano, en señal de protesta.