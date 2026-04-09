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Familiares de Rubby Pérez participan en actos conmemorativos por Jet Set

El techo de la discoteca colapsó a las 12:44 de la madrugada mientras el artista, conocido como “La voz más alta del merengue”, cantaba "Color de rosa".

Hermanos de Rubby Pérez

Hermanos de Rubby PérezHOY

Merilenny Mueses
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Familiares del merenguero Rubby Pérez participan la mañana de este jueves en los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set.

Imágenes captadas por la periodista Ninoska Cuevas, desde la denominada zona cero, muestran a sus hermanos, la diputada Lidia Pérez y Micaías Pérez, ubicados en la parte frontal de la actividad.

El techo de la discoteca colapsó a las 12:44 de la madrugada mientras el artista, conocido como “La voz más alta del merengue”, cantaba "Color de rosa".

Hermanos de Rubby Pérez

Hermanos de Rubby PérezHOY

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas -entre ellos Rubby Pérez- y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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