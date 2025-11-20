“No sabemos nada”: Familias denuncian desinformación tras traslado a Las Parras

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El inicio del traslado de reclusos desde la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia el nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio de Guerra, ha generado fuertes reacciones entre familiares de los internos.

Mientras las autoridades celebran el operativo como un “día de júbilo” y aseguran que el nuevo recinto ofrecerá mayor seguridad y condiciones dignas, madres y esposas de privados de libertad manifestaron su inconformidad por la distancia y las dificultades económicas que implica visitar a sus parientes.

“Yo no estoy de acuerdo con que mi hijo lo lleven tan lejos, porque soy una madre pobre y no puedo estar caminando tanto”, expresó Juana Santos, quien señaló que su hijo está próximo a cumplir condena y esperaba su libertad en La Victoria.

Otros familiares denunciaron que el cambio de recinto complica los procesos legales en curso y afecta la comunicación con los internos. “Queremos saber dónde están nuestros esposos e hijos, porque muchos llevan años en La Victoria y ahora no sabemos si ya fueron trasladados”, comentó Luisa María Gonzalez, otra pariente de un privado de libertad.

El operativo, que movilizó a un primer grupo de 300 internos en seis autobuses bajo estrictas medidas de seguridad, continuará en los próximos días hasta completar una matrícula de 2,400 privados de libertad.

Las autoridades aseguran que Las Parras busca reducir el hacinamiento y establecer un modelo disciplinario basado en educación y trabajo obligatorio, aunque los familiares insisten en que la distancia representa un nuevo castigo para quienes dependen de visitas regulares para mantener vínculos afectivos y apoyo emocional.