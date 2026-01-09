Familias urgen a los deudos ir audiencias

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

A nueve meses de la tragedia del Jet Set, el clamor de justicia no cesa. Familiares y amigos de las víctimas siguen con la voz alzada, aferrados a la memoria de sus seres queridos, mientras, enfrentan un duelo prolongado ante la falta de respuestas.

No obstante, durante la misa en homenaje a las víctimas oficiada cada ocho de mes, algunos insistieron en que, si no están unidos para acudir a las audiencias, el caso seguirá un avance lento y habrá más retrasos en el proceso judicial.

Dari Lebrón, quien perdió a su esposo en el lugar de los hechos y resultó gravemente herida, afirmó que ha acudido sola a las audiencias y que muy pocas familias se presentan.

Por ello, instó a los demás afectados a asistir, a fin de ejercer mayor presión y evitar nuevos aplazamientos, advirtiendo que estas dilaciones podrían dejar impunes a los responsables.

“En multitudes es como nos pueden escuchar. Si no quieren entrar a la sala, es totalmente comprensible, pero deben asistir para que la justicia no nos abandone. Somos un grupo muy grande y no podemos rendirnos; nuestros muertos nos necesitan”, expresó.

Amaury Martínez, fue otro de los sobrevivientes que se sumó al llamado a participar en las audiencias al recordar que la tragedia pudo haberse evitado y esas personas no habrían perdido la vida.

En medio de la desesperanza, narró cómo perdió a su esposa, madre de sus dos hijos, haciendo un llamado al consuelo y a la conciencia del sistema de justicia para evitar que tragedias como esta se repitan en el país.

Remberto Durán, quien también perdió a su esposa y ahora es viudo con tres hijos, recordó que, de no haber sido por el testimonio del encargado de la discoteca, Gregory Adames, el caso habría quedado enterrado. En el homenaje también alzaron sus voces personas que no perdieron parientes, pero que sí brindaron un aire de esperanza a las familias que, durante las festividades navideñas, solo contemplaron las sillas vacías y alegría de sus seres que fallecieron.

Justicia distraída

La misa fue oficiada por el padre Marino Alcántara quien deploró cómo la justicia sigue distraída con una vista selectiva y que en muchos casos, ignora los acontecimientos que afectan a la sociedad.

“En base a eso se está dando impunidad, mientras el Ministerio Público está distraído con los que han explotado el erario, esta tragedia del Jet Set parece que ha quedado de lado, que no es interés, como diócesis estaremos pendiente de seguir acompañando semana por semana”, expresó