Faride Raful sobre agresión de policía a mujer: “No toleramos abusos de autoridad"

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, condenó este lunes la conducta de un agente de la Policía Nacional, captada en un video que circula en redes sociales, en el que se observa la agresión a una ciudadana en la vía pública, en un hecho ocurrido en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

La funcionaria aseguró que este tipo de acciones son inaceptables y contrarias a los principios que rigen el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado.

“No toleramos abusos de autoridad. La agresión a cualquier ciudadano atenta contra los valores que estamos comprometidos a fortalecer dentro de nuestras instituciones”, expresó.

Indico que, ante este hecho, fue ordenada su suspensión inmediata, al tiempo que se dispuso el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, conforme a lo establecido en la ley.

La institución enfatizó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el uso proporcional de la fuerza y la transformación de los cuerpos policiales hacia un modelo más profesional, transparente y cercano a la ciudadanía.

Asimismo, garantizó que este caso será tratado con la debida rigurosidad y que se adoptarán las medidas correspondientes en función de los resultados de la investigación.

Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía a continuar colaborando con las autoridades y a canalizar cualquier denuncia a través de los mecanismos oficiales, como parte del fortalecimiento institucional y la construcción de confianza.