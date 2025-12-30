Fase 2 de Operativo 'Conciencia por la Vida' arranca hoy; COE espera "más prudencia" para fin de año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- Por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) pone en marcha este martes la segunda fase del Operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026”, con el objetivo de prevenir incidentes y responder ante las emergencias que pudieran tener los ciudadanos que se trasladan a diferentes puntos del país para compartir con familiares durante las festividades de la época.

Está segunda etapa del operativo iniciará hoy martes 30 de diciembre, a las 2:00pm y concluirá el jueves 01 de enero a las 6:00pm.

Para ello el COE restablecerá el dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías y autopistas del territorio nacional para prever accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol y por alimentos, con el despliegue de 48 mil 470 colaboradores de las instituciones que forman parte de los organismos de primera respuesta, como brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, voluntarios y otros.

En ese sentido, se volverán a instalar mil 301 puestos de socorros fijos y móviles, que serán ubicados en puntos donde se ha detectado mayor número de incidencias en los últimos operativos.

Desplegarán más de 48 mil colaboradores

De igual forma, se redistribuirán 250 ambulancias, localizadas en puntos estratégicos, 14 equipos de extracción vehicular, 44 unidades de rescate vehicular, 21 talleres móviles, 2 centros de atención pre-hospitalaria y 3 helicópteros que fueron dispuestos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D.

Como parte de las acciones que se toman para prevenir la ocurrencia de accidentes, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que dispuso acciones estratégicas para regular la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados para la Zona de Acceso Restringido (ZAR), desde el martes 30 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Asimismo, el director del organismo, Juan Manuel Méndez García, hizo un llamado a los ciudadanos para que asuman las medidas de seguridad que desde el gobierno central se han dispuesto para prevenir incidentes en durante las festividades.

“La prudencia comenzó a marcar la diferencia durante el feriado de navidad y esperamos más para este fin año. Estas últimas horas que le quedan al 2025 son oportunas para reflexionar y agradecer por la vida y las bendiciones recibidas, así como para plantearse nuevas metas para el nuevo año que se avecin´´, resaltó Méndez García.