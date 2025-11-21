Fedomu y LMD celebrarán Asamblea de Municipios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) celebrarán la Asamblea General de Municipios 2025, que reunirá a todos los alcaldes país, dedicada en esta edición al tema central “Desarrollo Territorial Sostenible e Inclusivo”.

Una nota expresa que este encuentro municipa, que se organiza anualmente, contará con la participación del presidente Luis Abinader, y será encabezado por el presidente de la LMD, Víctor D'Aza, y el presidente de Fedomu, Nelson Núñez, entre otros.

El texto indica que D´Aza, afirmó que “en esta asamblea continuaremos con el trabajo de diálogo y definición sobre qué avances requiere la municipalidad en el próximo año y con ello, seguiremos contribuyendo a la meta fijada por el presidente Abinader para que la gente viva mejor”.

Expone que durante la celebración , presentarán ponencias y diálogos sobre temas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestros territorios como eje principal.

Contará con la participación de autoridades nacionales e internacionales, así como de especialistas del sector.