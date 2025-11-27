Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La madrugada del jueves 27 de noviembre, un nuevo caso de feminicidio estremeció la provincia de Santiago Rodríguez, cuando una mujer identificada como Nataly Yolanda López fue asesinada presuntamente por su pareja, Adinson Emilio Reyes Goris, de 34 años, en la comunidad Mata del Jobo.

De acuerdo con el informe policial, el agresor acudió cerca de la medianoche a la casa de unos familiares en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde confesó haber cometido el crimen utilizando un arma blanca. Tras la admisión, agentes de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) se trasladaron al lugar junto al fiscal Rafael Bueno Rodríguez y el médico legista Elvis R. Lami, quienes confirmaron el hecho y ordenaron la detención inmediata del acusado.

El asesinato ha generado profunda indignación en la comunidad, donde vecinos y familiares han expresado su dolor y rechazo. Organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres recordaron que, pese a los esfuerzos institucionales, la violencia de género sigue cobrando vidas en el país. “Cada feminicidio es un recordatorio de que las políticas de prevención deben ser más firmes y efectivas”, señalaron representantes locales.

República Dominicana registra cada año decenas de feminicidios, considerados uno de los principales problemas de seguridad y salud pública. El Ministerio de la Mujer ha insistido en la necesidad de fortalecer los programas de educación, protección y acompañamiento a víctimas, mientras que la Procuraduría General de la República trabaja en protocolos de atención rápida.