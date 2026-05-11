Feminicidio, suicidio y asesinato conmocionan Hermanas Mirabal: cuatro muertes en el fin de semana

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

HERMANAS MIRABAL.. Cuatro personas murieron en diversas circunstancias en esta provincia, durante el pasado fin de semana. En el municipio Villa Tapia 1, dos en la comunidad de Ojo de Agua y otra en el llamado Puente de las Rosas, en la avenida Manolo Tavares Justo, de Salcedo.

Entre las falales víctimas figuran el asesinato y posterior suicidio de un hombre, el cual le propinó un disparo en la cabeza a una joven en la comunidad de Ojo de Agua, por aparentes motivos pasionales y el cual tan pronto cometió el hecho también se suicidó, hecho que ha consternado a la comunidad salcedense.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio, el señor Rafael Almanzar, conocido como “Rola”, de 51 años de edad, ultimó de un disparo en la cabeza por aparentes motivos pasionales, a la joven Alfania Manuela Hernández Contreras, de 29 años de edad, dejando en la orfandad esta última a dos niñas menores.

Rafael Almanzar, conocido como “Rola”, presunto homicida.

En otro lamentable suceso, un agricultor que respondía al nombre de Cristian Díaz, y a quien apodaban “Papito”, fue ultimado de varios batazos a mano de su primo conocido como Chicho Díaz, con quien, y desde hacía algunos meses mantenía una disputa, por razones hasta el momento desconocida.

Para cometer el horrible hecho, Chicho le propinó varios palos en la cabeza a su familiar, el cual y según reportes médicos falleció al instante. Este lamentable suceso aconteció en el municipio de Villa Tapia.

Mientras que un joven conocido como Franklin Hernández, oriundo de la comunidad de La Ceiba, también de Villa Tapias, perdió la vida la noche de este domingo cuando se desplazaba en una motocicleta y fue impactado por un vehículo que también transitaba por el tramo carretero de la Avenida Manolo Tavares, próximo al llamado “Puente de La Rosas”.

Franklin Hernández, oriundo de la comunidad de La Ceiba, también de Villa Tapias, perdió la vida la noche de este domingo cuando se desplazaba en una motocicleta.

Con relación a los tres lamentables sucesos, en donde 4 personas perdieron sus vidas, los cuerpos investigativos de la provincia Hermanas Mirabal profundizan las indagaciones para ofrecer mayores detalles con relación a los mismos.