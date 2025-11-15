Feminicidios en República Dominicana: ¿Qué ha faltado en la lucha de la violencia hacia las mujeres?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los feminicidios continúan siendo una de las problemáticas sociales más persistentes en República Dominicana, dejando a su paso niños huérfanos, familias destruidas y un país que sigue buscando respuestas ante una violencia escalonada.

Para la abogada Dilia Leticia Jorge Mera, entrevistada en el programa El Sol de los Sábados, uno de los problemas es que las iniciativas para combatir esta crisis no se articulan como políticas públicas, por lo que, en sus palabras, las campañas y marchas vienen siendo como los fuegos artificiales.

Representación femenina y decisiones de poder

Jorge Mera señaló que uno de los elementos para avanzar es aumentar la presencia de mujeres en los espacios donde se toman decisiones. A su juicio, la lucha contra la violencia de género no puede estar desvinculada del liderazgo femenino en las instituciones públicas.

"Siempre se hacen esfuerzos para para esta ola de machismo, es un problema multisectorial, culural. Aquí hay que hablar en el sistema de educación, hay que hablar acerca de la igualdad a los niños... son pequeñas cositas que hay que ir mejorando", expresó.

La abogada consideró que el cambio cultural debe impulsarse desde las más altas esferas del poder, con un mensaje que valide el rol de la mujer en la sociedad y en el Estado.

"Hay una debilidad ahí: la coordinación, los recursos, los símbolos. El cambio cultural debe comenzar desde las altas esferas del poder, visibilizando el papel que tienen las mujeres en los roles, en las políticas públicas, en las decisiones que se toman", señaló.

Dilia Leticia Jorge MeraFuente externa.

Falta de recursos

La experta también aseguró que el país necesita más recursos y una línea de acción clara que redefina el mensaje del Estado sobre la protección -y percepción- de las mujeres.

Formación y trato digno

Para la abogada, uno de los vacíos más graves está en la atención directa que reciben las mujeres cuando deciden denunciar. Afirmó que el sistema aún carece del personal capacitado, sensible y humano que debe acompañar estos procesos.

Aseguró que la mayor debilidad en República Dominicana es la formación: "Desde el punto de vista como acompañando a una mujer que se va a enfrentar a un tema de justicia, yo quisiera encontrar un personal sensible y humano. Porque una mujer que llega a una fiscalía o a un tribunal no está yendo porque está feliz, está llegando porque es la última opción para buscar una solución al problema".

La experta subrayó que se necesita un personal que la trate con humanidad, no que la revictimice.