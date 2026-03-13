Con feria Proindustria dice crea forma de emprender

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Con la quinta edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) dijo que se propone continuar promoviendo iniciativas que eleven la competitividad del sector manufacturero que generen nuevas oportunidades de desarrollo para el talento emprendedor dominicano.

El evento, a celebrarse del 25 al 27 de marzo de 2026 en el Parque Central de Santiago, busca impulsar el desarrollo tecnológico, promover la creatividad y fortalecer el ecosistema de innovación del país, al tiempo que contribuye con el crecimiento y modernización de la industria nacional.

El acto de apertura será encabezado por el presidente Luis Abinader, tal como anunciaron ayer en una rueda de prensa Rafael (Papito) Cruz, director general de Proindustria, el subdirector técnico, Nilo De la Rosa, e Ilonka Acosta, directora de Servicios y Apoyo a la Industria.

Los funcionarios de Proindustria informaron que la agenda incluirá conferencias especializadas, charlas técnicas, competencia de robótica, rondas de negocios entre empresas de zonas francas y compañías del mercado local, exhibición de proyectos innovadores, presentaciones culturales, un intercambio cultural entre Japón y República Dominicana, así como espacios de intercambio entre académica y el sector productivo.

Señalaron también que esperan que esta quinta edición supere una participación de más de seis mil asistentes, entre los que citaron empresarios, emprendedores, estudiantes, académicos y representantes del sector público, vinculados al desarrollo productivo nacional.