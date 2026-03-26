Feria de talentos vuelve a Intec con más innovaciones

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) abrió ayer las puertas de su tradicional Feria de Talentos, un punto de encuentro entre el sector empresarial y jóvenes profesionales que buscan integrarse al mundo laboral.

Más de 30 empresas forman parte de la actividad, el cual finaliza hoy, en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., en la plazoleta de la institución y con acceso abierto al público.

El evento también incluye un variado programa de charlas y actividades de impacto en el ámbito laboral, junto con talleres sobre emprendimiento, y networking director con reclutadores posicionando a la universidad entre las empresas y los postulantes. organizado por las Unidades de Desarrollo, Relaciones Institucionales y Egresados. Arturo del Villar, rector de Intec, explicó que esta iniciativa permite a las empresas conocer de cerca el talento universitario, mientras que los estudiantes pueden identificar las oportunidades laborales disponibles según sus áreas de formación. Mientras, Rosario Aróstegui, vicerrectora de Investigación y Vinculación del Intec, afirmó que la institución registra un 98% de empleabilidad entre sus egresados, lo que evidencia la pertinencia de su oferta académica.