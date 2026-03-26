Iniciativa
Feria de talentos vuelve a Intec con más innovaciones
Intec ve la vinculación no solo con el sector privado, sino también con el Estado, debido a que muchos egresados se insertan en ambas
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) abrió ayer las puertas de su tradicional Feria de Talentos, un punto de encuentro entre el sector empresarial y jóvenes profesionales que buscan integrarse al mundo laboral.
Más de 30 empresas forman parte de la actividad, el cual finaliza hoy, en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., en la plazoleta de la institución y con acceso abierto al público.
El evento también incluye un variado programa de charlas y actividades de impacto en el ámbito laboral, junto con talleres sobre emprendimiento, y networking director con reclutadores posicionando a la universidad entre las empresas y los postulantes. organizado por las Unidades de Desarrollo, Relaciones Institucionales y Egresados. Arturo del Villar, rector de Intec, explicó que esta iniciativa permite a las empresas conocer de cerca el talento universitario, mientras que los estudiantes pueden identificar las oportunidades laborales disponibles según sus áreas de formación. Mientras, Rosario Aróstegui, vicerrectora de Investigación y Vinculación del Intec, afirmó que la institución registra un 98% de empleabilidad entre sus egresados, lo que evidencia la pertinencia de su oferta académica.