Festival del Tomate en Azua concita atención

Gran expectativa ha generado la celebración de la cuarta edición del Festival del Tomate Azua 2026, en el cual se destaca la relevancia del producto, como rubro estratégico para la economía nacional.

La actividad será del 19 al 22 del mes en curso, en el Parque Duarte del municipio Azua, constituido en un espacio para la promoción de la producción local, agroindustria, innovación, emprendimiento y turismo.

El presidente Luis Abinader encabezó el pasado miércoles el lanzamiento del evento y participó en la juramentación de la directiva del Clúster del Tomate de la República Dominicana (Festitomate).

Abinader resaltó la importancia del clúster, tras indicar que fortalece la producción y comercialización de ese rubro.

Asimismo, el gobernante destacó que Azua es líder en la producción nacional de tomate.

De su lado, la diputada Grey Pérez informó que en el Congreso Nacional se impulsa un proyecto de ley que declara esa ciudad como Capital del Tomate.

En el acto intervino también Miguel Sánchez, representante de Afconagro, quien resaltó el crecimiento sostenido de la industria del tomate en el Valle de Azua.

Reconocimiento

El mandatario recibió de parte de la directiva del Clúster del Tomate una placa de reconocimiento, por el respaldo al fortalecimiento del sector.

Fueron juramentados en el Clúster Festitomate: Ángela Pérez Díaz (presidenta), Miguel Ángel Sánchez Vargas (vicepresidente), Mirla Pérez, Margaret Quezada, Apolinar de León, Ramón Minyety, Lover Vargas, Rodrigo Minyety, Nairobi Trinidad y Nancy Familia.

En el acto, también asumieron funciones los representantes de las empresas asociadas: Inglesus Reyes Matos (Transagrícola), Luis Manuel Zoquier González (Peravia Industrial – La Famosa), Santo Matos Matos (Transagrícola – coordinador técnico Zona Sur) y Leonardo Roberto Vargas Balbuena (Victorina Agroindustrial).