El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que durante la segunda fase del operativo “Conciencia Por la Vida”, correspondiente al asufeto de Año Nuevo, se han atendido 145 personas intoxicadas, incluyendo 25 menores de edad, de acuerdo con los boletines 1 y 2 emitidos por el organismo.

Según el Boletín 1, se atendieron 24 personas intoxicadas por alcohol, de las cuales cinco (5) eran menores, con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Además, se reportaron 11 personas afectadas por intoxicación alimentaria. Las provincias con mayor número de casos fueron la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Puerto Plata.

En tanto, el Boletín 2, correspondiente a las últimas 24 horas, indica que se atendieron 121 personas intoxicadas por alcohol, de las cuales 20 eran menores, con edades comprendidas entre 11 y 17 años. Asimismo, se asistió a 19 personas por intoxicación alimentaria. Las provincias que concentraron más casos fueron el Distrito Nacional, La Altagracia, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y Santiago.