Finjus propone observaciones a reforma del Código Procesal Penal

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) planteó ayer a la Cámara de Diputados una serie de observaciones técnicas al proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP), a fin de lograr una normativa que permita fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, consolidar la seguridad jurídica y avanzar hacia una política penal moderna, racional y respetuosa de los derechos humanos.

En un documento entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, indica que sus consideraciones buscan anticipar posibles tensiones jurisprudenciales y aportar a la construcción de una ley coherente, sostenible y sólida desde la perspectiva constitucional.

Revisión

En ese contexto, la entidad de la sociedad civil propone revisar los artículos 101, 102, 146, 151, 180, 196, 200, 238, 273, 285, 303, 308, 377 y 439 del proyecto de reforma.

“Hemos observado con preocupación que en el proyecto aprobado por el Senado fueron incluidas reformas que de ser mantenidas sin cambios, se constituirían en lesiones a nuestro sistema de justicia penal y al conjunto de garantías procesales imprescindibles para salvaguardar el debido proceso, como lo estipula nuestra Constitución”, puntualizó Castaños Guzmán.

Con relación al artículo 196 sobre interceptación de telecomunicaciones, el jurista señala que el nuevo artículo amplía de forma preocupante el alcance y la duración de las interceptaciones de comunicaciones, reduciendo los controles judiciales y las garantías de protección del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. La disposición aunque mantiene la exigencia de autorización judicial previa, introduce modificaciones sustantivas que alteran el equilibrio entre la eficacia investigativa y la tutela de los derechos fundamentales, entre ellos, el hecho de extender el plazo de la medida de sesenta a noventa días, y permite su renovación indefinida, sin exigir motivación reforzada ni control de proporcionalidad acumulativo.

Además, mantiene la posibilidad de usar la información obtenida por casualidad en otras investigaciones, ampliando el margen de utilización de pruebas obtenidas en contextos ajenos a la orden original. En resumen, agrega el jurista estas modificaciones pueden transformar una medida de carácter excepcional y restrictivo en una herramienta de vigilancia expansiva, reduciendo el control judicial efectivo y vulnerando los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por el artículo 44 de la Constitución.

En cuanto la prisión preventiva contemplada en el artículo 238, Castaños Guzmán señala que el texto transforma de manera significativa este régimen, ampliando de tres a ocho los supuestos habilitantes para su imposición.

En cuanto a la admisibilidad de la querella, se reducen de manera “preocupante” las garantías procesales vinculadas a este procedimiento, al eliminar mecanismos esenciales de control.

En el documento, Finjus propone observaciones, además, en los artículos relativos a rebeldía del imputado, determinación del plazo razonable, actuación para el registro de personas, archivo del caso, objeto de la audiencia preliminar, entre otros aspectos.