Llamado Iglesia en Carta Pastoral
Finjus valora llamen enfrentar corrupción
Finjus destaca la visión de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) sobre la percepción socialmente compartida de que la corrupción es un cáncer social que genera muerte, exclusión y desigualdad.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valora como altamente relevantes los llamados de la Iglesia Católica dominicana a enfrentar la corrupción, el fortalecimiento del sistema de justicia, la promoción de la transparencia y la priorización de programas para erradicar la violencia y la criminalidad, en en el país.
En su Carta Pastoral con motivo del Día de Nuestra Señora de La Altagracia, los obispos califican la corrupción como una "tumba", que niega medicinas a los enfermos y causa sufrimiento innecesario vinculándola a una ruptura de las relaciones bautismales con Dios y los hermanos.
Finjus resalta el llamado de los obispos a una renuncia colectiva a esta maldad, exigiendo sanciones ejemplares "sin privilegios para nadie" y priorizando el bien común sobre intereses particulares, ya que agrava la pobreza y erosiona la confianza en las instituciones.