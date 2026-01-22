Finjus valora llamen enfrentar corrupción

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valora como altamente relevantes los llamados de la Iglesia Católica dominicana a enfrentar la corrupción, el fortalecimiento del sistema de justicia, la promoción de la transparencia y la priorización de programas para erradicar la violencia y la criminalidad, en en el país.

Finjus destaca la visión de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) sobre la percepción socialmente compartida de que la corrupción es un cáncer social que genera muerte, exclusión y desigualdad.

En su Carta Pastoral con motivo del Día de Nuestra Señora de La Altagracia, los obispos califican la corrupción como una "tumba", que niega medicinas a los enfermos y causa sufrimiento innecesario vinculándola a una ruptura de las relaciones bautismales con Dios y los hermanos.

Finjus resalta el llamado de los obispos a una renuncia colectiva a esta maldad, exigiendo sanciones ejemplares "sin privilegios para nadie" y priorizando el bien común sobre intereses particulares, ya que agrava la pobreza y erosiona la confianza en las instituciones.