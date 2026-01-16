FNP advierte maniobras para conferir corte IDH

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Partido de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) advirtió ayer sobre las supuestas maniobras de sectores en órganos públicos que, siguiendo directrices extranjeras, buscan conferir competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Pelegrin Castillo presidente de la entidad, señaló que dicha instancia ha intentado despojar al Estado de su derecho inalienable de definir quiénes son sus nacionales, ignorando que la nacionalidad es un dominio reservado de los Estados.

Insistió en que los que operan en las sombras deben saber que estas acciones violan el artículo 3 de la Constitución y habilitan al pueblo a ejercer la resistencia, ya que este tipo de agresión no hace más que generar inestabilidad e ingobernabilidad.

Al hablar en una rueda de prensa, Castillo mostró también su preocupación por la suspensión de visados anunciada por Estados Unidos a 75 países, lo cual aumentaría la presión de los flujos migratorios ilegales hacia suelo dominicano. Entiende que el país podría ser vista como una vía alternativa de penetración, lo que estimularía la industria criminal dedicada a la falsificación de identidades. Asimismo, calificó como inaceptable que determinados grupos económicos instrumentalizan la crisis haitiana como moneda de negociación para favorecer intereses corporativos particulares al ver que esos intereses no representan ni pueden sustituir los intereses supremos de la nación que deben prevalecer por encima de cualquier agenda privada o externa.

Por ello, llamó al presidente Luis Abinader a aprovechar los cambios estratégicos en la administración estadounidense durante el Gobierno de Donald Trump, señalando que es el momento adecuado para abandonar la “trampa mortal” del Estado Mercado Insular Binacional, una imposición abusiva que, según afirmó, ha afectado al país desde la era Clinton hasta la administración Biden. En el encuentro, Castillo aprovechó para solicitar a la Junta Central Electoral (JCE) la realización de una investigación que permita determinar la situación real del registro electoral y civil, ante la profunda desconfianza existente sobre una posible alteración de estos registros, que algunos sectores intentaron consolidar mediante el cambio de documentación. Al igual pidió a los Ministerios de la Presidencia, de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior y Policía hacer público el Plan de Contingencia para Flujos Masivos de Migrantes (2019), financiado por USAID con la participación de la OIM y ACNUR. Indicó que, hasta la fecha, solo hay un resumen ejecutivo, pese a que se trata de un plan que contempla instalar campamentos en la zona fronteriza, lo cual reviste especial gravedad y trascendencia para la soberanía y la seguridad nacional