Fondos de Operación Guepardo serán destinados a víctimas tras decomiso

En una decisión sin precedentes, el Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana autorizó la venta anticipada de bienes incautados en el proceso judicial contra la red criminal desmantelada mediante la Operación Guepardo, dedicada a la estafa electrónica y al lavado de activos.

La sentencia, solicitada por el Ministerio Público, permitirá que los recursos obtenidos por la venta de inmuebles vinculados a la empresa Novasco Real Estate SRL sean depositados en una cuenta estatal. Estos fondos se utilizarán para resarcir a las víctimas una vez que el tribunal ordene el decomiso definitivo.

Los inmuebles en cuestión estaban destinados a proyectos ficticios como Romana Victoriana Residences, donde se colocaron materiales de construcción y equipos para simular actividad comercial. La venta anticipada busca evitar el deterioro de estos bienes, conforme al artículo 69 de la Ley 60-23, que regula la administración de bienes secuestrados y abandonados en procesos penales.

Entre los principales implicados figuran Loany Lismeiry Ortiz Nova, detenida en Colombia y en proceso de extradición, junto a Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva. También fueron arrestados otros miembros de la red, incluyendo contables, abogados y brokers, con medidas de coerción de un año en centros penitenciarios de La Altagracia y Higüey.

La estructura criminal operaba bajo la fachada de la reconocida firma RE/MAX, atrayendo inversionistas desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Las investigaciones revelan que la red obtuvo más de US$18.8 millones, producto de sus operaciones fraudulentas.

El caso ha sido calificado por el Ministerio Público como violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal, además de infracciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.