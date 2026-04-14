Cómo se forman los granizos que cayeron en distintos puntos de República Dominicana

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El cielo se oscureció, el viento se intensificó y, de repente, comenzaron a caer granizos en distintos puntos del país. El fenómeno sorprendió a muchos este lunes, pero tiene una explicación.

El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian, explicó al periódico HOY que estas granizadas estuvieron asociadas a una vaguada presente en varios niveles de la troposfera.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

Detalló que este sistema generó temperaturas inusualmente bajas en capas altas de la atmósfera, específicamente alrededor de los 5 kilómetros de altura (nivel de 500 milibares), donde se registraron valores de hasta -12 y -13 grados Celsius.

Estas condiciones permiten que las pequeñas gotas de agua dentro de las nubes -principalmente en las cumulonimbus- se congelen.

¿Cómo se forma el granizo?

Según el especialista, el proceso inicia cuando diminutas gotas de agua suspendidas en la nube se congelan, formando pequeños núcleos de hielo.

Luego, al chocar con otras gotas de agua, estas se adhieren y se congelan sobre ese núcleo en un proceso llamado acreción. Así, el granizo va creciendo capa por capa dentro de la nube.

Cuando estas partículas se vuelven demasiado pesadas y las corrientes de aire ya no pueden mantenerlas suspendidas, caen a la superficie en forma de granizo.

En este caso, la presencia de aire frío en altura y aire más cálido en superficie también favoreció corrientes descendentes intensas, lo que provocó ráfagas de viento, lluvias fuertes y la caída de estos fragmentos de hielo.