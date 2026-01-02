Foro Pro vida celebra “Familia sobre roca”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, (FomudeviI) celebró la quinta entrega del Desayuno Conferencia anual con el tema “Familia sobre la Roca” para abordar los desafíos que afectan de forma severa su integridad, sostenibilidad y su permanencia a través del tiempo.

La actividad comenzó con Lewelyne Paniagua, violinista dominicana y la oración del cura Catalino Tejada Ramírez.

La presidenta de la entidad Damaris Patrocinio, explicó que el objetivo fundamental es mantener ala famiulia unida.

Juan Luis Contreras, abogado experto en Relaciones internacionales, analizó la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó las sanciones por relaciones sexuales con el mismo sexo a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, que dijo es ilegal.

Disertaron la general Yanet Jiménez Cabral, directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, y César Curiel, de Matrimonio Feliz.