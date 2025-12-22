Santo Domingo 0ºC / 0ºC
En fotos: juramentan a cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia

De los cinco magistrados juramentados, tres provienen de la carrera judicial y se desempeñaban hasta el momento como jueces de cortes de apelación.

Merilenny Mueses
Merilenny Mueses

El Palacio Nacional fue escenario este lunes de la juramentación de cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes asumieron el compromiso de impartir justicia ante el país, levantando su mano derecha durante el acto solemne.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano responsable de la escogencia. 

En el acto quedaron formalmente juramentados Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

También, fue juramentada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la alta corte, de conformidad con el artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.

El evento inició a las 9:00 de la mañana y contó con la presencia de autoridades del Estado, entre ellas el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; así como otros funcionarios y representantes del sistema judicial.

De los cinco magistrados juramentados, tres provienen de la carrera judicial y se desempeñaban hasta el momento como jueces de cortes de apelación. Los otros dos completan la cuota correspondiente a abogados en ejercicio, conforme a los criterios establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República.

