En fotos: Lo que se sabe sobre la explosión en el sector Villa Marina

Un tanque de gas explotó este miércoles en un residencial en la torre residencial Intempo, ubicada en la calle H, en el sector Villa Marina, Distrito Nacional.

El incidente generó un incendio en el edificio y motivó la evacuación preventiva de los moradores.

En la atención del evento participaron cinco unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional en labores de combate del fuego y evacuación; tres ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH); y dos unidades de la Policía Nacional.

A continuación algunas imágenes del impacto del siniestro:

Imágenes de la explosión

Cristales dañados de la explosión

Imágenes de la explosión

Residentes salen del edificio

Imágenes de la explosión

Bomberos asisten al lugar

Imágenes de la explosión

Además, fue notificado EDESUR y el equipo de Drones del 911 se desplegó en labores de apoyo para la evaluación aérea y la orientación de las operaciones en el terreno.

Según los informes del personal en la escena, dos personas requirieron traslado hacia centros de salud cercanos para recibir asistencia especializada. Además, se procedió a evacuar el edificio afectado y la situación fue controlada.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 reconoció el compromiso de los equipos de respuesta involucrados y exhorta a la ciudadanía a ceder el paso a los vehículos de emergencia para facilitar una atención eficiente.