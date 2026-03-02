FP alerta que el país necesita soluciones ahora, no en 2036

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

República Dominicana no necesita solo metas a 2036. Necesita soluciones ahora, inversiones públicas, instituciones transparentes, servicios públicos eficientes y políticas que impacten de forma directa la vida de la gente.

Bajo esa premisa, legisladores de la Fuerza del Pueblo fijaron posición sobre el discurso de rendición de cuentas pronunciado por el presidente Luis Abinader, el pasado 27 de febrero y aseguraron que las cifras y logros presentados no se corresponden con la realidad que vive actualmente el país.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el vocero de la organización en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo y el vocero en el Senado, Eduard Alexis Espiritusanto, quienes coincidieron en que la alocución presidencial estuvo cargada de cifras, estadísticas, proyecciones y promesas a futuro, pero profundamente desconectado de la cotidianidad de millones de dominicanos.

“Más que una rendición de cuentas, fue una rendición de expectativas, como lo ha hecho año tras año, que viene a prometer obras a futuro, mientras que las que estaban pautadas para este año se quedan en la ausencia”, señaló Castillo.

El diputado sostuvo que mientras la estadística muestra expansión en los hogares dominicanos, la crisis es cada vez mayor dado el alto costo de la vida y la inseguridad provocada por el desempleo y la informalidad.

Castillo destacó que resulta irónico que se hable de inversión extranjera, acuerdos tecnológicos y hasta de economía espacial, mientras persisten hospitales con carencias severas, escuelas con graves deficiencias y grandes apagones nacionales.

Asimismo, criticó que se hablara de institucionalidad y confianza internacional y, al mismo tiempo, se evitara abordar con claridad los escándalos recientes que han debilitado la credibilidad de instituciones y profundizado la percepción de impunidad.

Eduard Alexis Espiritusanto calificó de inaceptable que pese al desfalco producido por la administración del Seguro Nacional de Salud (Senasa), se hablara de logros y “transparencia” en esa institución.