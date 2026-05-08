FP critica política del Gobierno sobre educación y feminicidios

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Las políticas públicas diseñadas por las autoridades en materia de educación y reducción del feminicidio han fracasado, declaró Sonya Abreu, encarga de la Secretaría de la Mujer del Partido Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1 de Santo Domingo Este.

Dijo en un documento que las estadísticas revelan que el número de casos en lo que va de año duplican a los producidos en 2025 en esa misma fecha.

Señaló las recientes muertes de Diana Elena Evangelista de 18 años, estudiante de Administración de Empresas, ocurrida el lunes en el municipio y la de Yésica Álvarez Jiménez, acaecida el martes en el sector Barrio Nuevo, capital, a manos de su pareja, el sargento policial Railin de la Rosa Moquete.

Abreu expresó preocupación y lamenta el estado de indefensión en el que aseguró mantiene a la mujeres la gestión del Partido Revolucionario Moderno.

Llamó a las féminas a que juntas lleven a la presidencia de la República en 2028, al aspirante por la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández, del que afirmó tiene capacidad y experiencia para retornar el progreso y la estabilidad social, de los precios y el bienestar.