FP denuncia 192 días promedio hogares no reciben agua

El titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento del partido Fuerza del Pueblo (FP), Hamlet Otáñez, afirmó que en República Dominicana millones de familias viven una grave crisis de abastecimiento de agua potable y denunció que los hogares conectados a las redes públicas pasan en promedio 192 días al año sin recibir el líquido por tubería.

Explicó que en 2025, alrededor de 2.66 millones de hogares formalmente conectados a los sistemas operados por el Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Sando Domingo (Caasd) y las corporaciones provinciales experimentaron interrupciones tan prolongadas e intermitentes que el suministro por tubería estuvo ausente durante más de la mitad del año.

De acuerdo con los levantamientos realizados por la Secretaría, esta situación equivale a 33.5 millones de hogares-hora sin servicio de agua potable cada día, lo que refleja la magnitud de la crisis que enfrentan las familias dominicanas. El dirigente político sostuvo que estas cifras contradicen el panorama presentado por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas, en el cual aseguró que el país avanza hacia una transformación histórica del sector hídrico y que medio millón de personas adicionales han sido incorporadas al acceso al agua potable.

Otáñez indicó que los hallazgos levantados por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento muestran una realidad distinta, caracterizada por tandas prolongadas, baja presión, interrupciones recurrentes del servicio y agua que en muchos casos llega en condiciones inadecuadas para el consumo humano.

“Una cosa es exhibir cifras de cobertura en los informes oficiales y otra muy distinta es garantizar que el agua llegue de forma continua y segura a los hogares”, señaló.