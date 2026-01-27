Francisco Javier resalta los ideales de Duarte en su día

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Al conmemorarse el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que los ideales de transparencia, justicia social y amor a la patria que inspiraron al padre fundador deben traducirse hoy en acciones concretas para alcanzar el verdadero cambio que reclama y merece la nación dominicana.

Sostuvo que el país atraviesa un momento histórico que exige liderazgo con visión, ética y compromiso social, valores que definieron el pensamiento duartiano y que deben marcar el rumbo de un nuevo proyecto de nación.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el veterano dirigente político expresó que: “Este 26 de enero, al conmemorar el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia social y el amor a la patria”.