Franklin Emilio Concepción Acosta se postula para la Suprema Corte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura recibió la presentación del Magistrado Franklin Emilio Concepción Acosta, quien aspira a integrar la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. En una exposición marcada por profesionalismo y visión estratégica, reafirmó su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la tutela judicial efectiva.

Concepción Acosta cuenta con 27 años de trayectoria judicial, destacando su experiencia como juez de carrera y su actual posición como Presidente de Sala del Tribunal Superior Administrativo, donde ha mantenido evaluaciones de excelencia durante las últimas dos décadas. Su sólida formación académica incluye un doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social, cuatro maestrías en áreas clave del Derecho y múltiples publicaciones especializadas. Además, ha ejercido como docente en diversas universidades del país, contribuyendo al fortalecimiento del Derecho Constitucional, Administrativo y Tributario.

Durante su intervención, abordó temas esenciales para el sistema judicial, como la tutela judicial efectiva y la relevancia de mantener el interés de casación presunto en materia contencioso-administrativa, en lo atienen a las infracciones procesales. Explicó que, al ser el Tribunal Superior Administrativo una jurisdicción de única instancia, donde el recurso de casación constituye la única vía para garantizar la revisión de fondo y corregir posibles errores jurídicos, evitando vulneraciones al derecho de defensa. “Este enfoque no limita el derecho a una tutela judicial efectiva, asegurando decisiones más responsables y fundamentadas”, afirmó.

Al responder preguntas sobre las causales de improcedencia previstas en el artículo 11 de la Ley núm. 2-23 y la exigencia de acreditar un interés casacional establecida en el artículo 10, numeral 3, el Magistrado señaló que estas disposiciones no vulneran el derecho a un recurso ni la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 69 de la Constitución. Argumentó que, aunque el recurso de casación tiene reconocimiento constitucional en el artículo 154, numeral 2, su configuración es materia de reserva legal, lo que faculta al legislador a establecer condiciones y excepciones para garantizar la racionalidad y eficiencia del sistema judicial.

Finalmente, expresó con firmeza: “Mi vocación y experiencia están al servicio del fortalecimiento del sistema judicial y de una justicia cercana a los ciudadanos”, reafirmando su disposición de aportar desde la Suprema Corte con ética, transparencia y dedicación.

El Consejo Nacional de la Magistratura continúa el proceso de selección, en busca de los mejores perfiles para consolidar una justicia independiente, moderna y eficiente en la República Dominicana.