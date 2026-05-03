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Franklin García Fermín llama a respaldar medidas del Gobierno ante crisis internacional

Asegura que oposición política al gobierno está desorientada

Franklin García Fermín y Luis Abinader.

Franklin García Fermín y Luis Abinader.

RAFAEL SANTOS
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El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Franklin García Fermín, expresó su firme respaldo a las medidas de racionalización del gasto público anunciadas por el presidente Luis Abinader, orientadas a enfrentar con responsabilidad el impacto de la crisis internacional derivada de la situación en Medio Oriente.

El también ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y ex ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) calificó como “patriótica, necesaria y ejemplar” la decisión de reducir en un 50 % el presupuesto destinado a los partidos políticos.

García Fermín sostuvo que esta medida envía un mensaje claro de compromiso con la austeridad, la transparencia y la responsabilidad fiscal, en un contexto global caracterizado por fuertes presiones inflacionarias, especialmente en los precios del petróleo.

“En momentos en que la economía mundial enfrenta tensiones sin precedentes, es deber de todos los sectores —y muy especialmente de los actores políticos— asumir sacrificios en favor del bienestar colectivo. La reducción del financiamiento a los partidos constituye un acto de coherencia y solidaridad con el pueblo dominicano”, expresó.

Dijo que la oposición política al PRM está desorientada y carente de buena voluntad ante los desafíos que como planeta enfrentamos, en donde República Dominicana no escapa a la situación imperante como consecuencias de los conflictos bélicos que se libran en ciertas naciones en estos momentos.

Asimismo, valoró el enfoque integral de las medidas adoptadas por el Gobierno, dirigidas a optimizar el gasto público sin comprometer las inversiones esenciales ni los programas sociales prioritarios.

El dirigente político exhortó a la ciudadanía, al liderazgo nacional y a todos los sectores productivos a respaldar estas acciones, señalando que la unidad y la prudencia en el manejo de los recursos públicos son claves para preservar la estabilidad económica y social del país.

Finalmente, reiteró su confianza en la capacidad del Gobierno dominicano para enfrentar con éxito los desafíos derivados del complejo escenario internacional, manteniendo el crecimiento económico y la protección de los sectores más vulnerables.

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

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