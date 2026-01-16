Franklin García insta a la ADP a ir al Congreso a debatir la fusión entre Mescyt y Minerd

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, instó este viernes a los diferentes sectores de la sociedad, especialmente a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a acudir al Congreso de la República para exponer sus criterios e ideas sobre el proyecto de ley que propone la fusión de esa institución con el Ministerio de Educación.

“En ese lugar, se supone que todos los sectores, los que están en contra del proyecto de fusión o aquellos que tengan reparos, deben ir a exponer su criterio, sus ideas, porque estamos en una sociedad democrática, donde la Constitución de la República prevé los mecanismos para aprobar una ley y la manera de cómo sectores nacionales pueden oponerse a la ley”, manifestó.

García Fermín precisó que: “De ninguna manera puede ser de paro, huelga que afecte el desenvolvimiento normal de la educación en la República Dominicana, y específicamente me refiero al llamamiento que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Yo creo que ellos, si tienen posiciones al respecto, deben ir al Congreso”.

El funcionario indicó que tanto el Senado como la Cámara de Diputados están llamados a generar un amplio debate sobre la propuesta antes de tomar una decisión definitiva.

Además, señaló que el presidente de la República, Luis Abinader, “ha demostrado ser democrático, tolerante y está abierto a las discusiones o a rechazos que pueda haber sobre una iniciativa”.

Las declaraciones del ministro del MESCyT fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.