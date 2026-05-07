Freddy Pérez afirma Omar Fernández es la principal carta de triunfo de la Fuerza del Pueblo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Freddy Pérez, afirmó que Omar Fernández se ha convertido en la principal carta de victoria de esa organización política, al considerar que su liderazgo conecta de manera natural con amplios sectores de la sociedad dominicana.

Pérez aseguró que Fernández representa una figura política con condiciones excepcionales, capaz de despertar entusiasmo, confianza y esperanza en una nueva generación de votantes, así como en sectores tradicionales que observan en él una opción de renovación con madurez política.

Entrevistado en el programa El Rumbo de la Mañana sostuvo que Omar Fernández “es el fenómeno político más atractivo” que ha visto en los últimos 50 años en la República Dominicana, debido al interés que genera su desempeño público, su capacidad de comunicación y la forma en que ha logrado posicionarse en el debate nacional.

En ese sentido, comparó el momento político que vive Omar Fernández con el impacto que generó Leonel Fernández en 1996, cuando fue electo por primera vez como presidente de la República.

“Estamos frente a un liderazgo con condiciones muy especiales. Omar Fernández será presidente también, de eso que no quepa la menor duda”, expresó Freddy Pérez.

Asimismo, indicó que la Fuerza del Pueblo cuenta con una figura joven, preparada y con alta valoración pública, lo que, a su juicio, coloca al partido en una posición competitiva para conquistar nuevos espacios de poder.