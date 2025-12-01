De la fruta podría traer plagas y enfermedades que no están en el país

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Clúster del Limón de República Dominicana pidió al Ministerio de Agricultura detener las importaciones de limón, especialmente de los países que están positivos con plagas que podrían afectar la producción nacional, como la mosca del Mediterráneo, el trips de las maravillas, leprosis, mancha negra y Fusarium Raza 4 Tropical. Esta última es una amenaza mortal para plátanos y bananos.

El clúster alerta además a las autoridades sobre la importación de limón de países como Colombia, Perú, Brasil y Chile que podría introducir enfermedades que amenacen la citricultura dominicana, que está en recuperación del HLB.

Félix Adalberto Bautista, presidente del Clúster de Limón del país, envió una comunicación a Lemy José Gutiérrez María, director del Departamento de Permisos de Importación de Productos Agrícolas, de Agricultura.

Advirtió a las autoridades que “deben tomar medidas inmediatas para contener la entrada masiva de limones importados desde Perú y Colombia”, donde hay plagas y enfermedades que “no tenemos en el país”.

Bautista manifestó que “exigimos al Ministerio de Agricultura proteger nuestra sanidad vegetal y nuestra producción nacional” de limón y otros cultivos que pueden resultar afectados, como plátano y guineo, con las importaciones masivas de esa fruta.

Expresó que el Clúster de Limón defiende a 10 mil familias productoras que viven de esa fruta y exportan con esfuerzo a mercados exigentes.

La producción nacional de limón goza de avances técnicos y de calidad porque el clúster ha promovido la tecnificación del cultivo, la mejora genética y el fortalecimiento de las exportaciones, afirmó Bautista.

Señaló en este año, la producción de limón ronda las 50,000 toneladas y se han exportado cientos de contenedores hacia Europa, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Agregó que todo ese esfuerzo de los productores se quiere echar por la borda con las masivas importaciones de lima y limón que proceden desde países donde hay plagas y enfermedades “que no tenemos en el país”, insistió.