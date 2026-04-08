FUCIMDRES aplaza el III Congreso de Medios Digitales en Santo Domingo por mal clima. Nueva fecha será anunciada

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La Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES) informó la posposición del III Congreso de Medios Digitales y Redes Sociales, pautado para este miércoles 8 de abril de 2026 en el Salón Lina del Hotel Barceló Santo Domingo, debido a las condiciones climáticas que afectan al país y a las recomendaciones emitidas por los organismos de defensa y el Ministerio de Administración Pública (MAP), que dispuso jornada laboral reducida y priorizar el trabajo remoto.

El presidente de FUCIMDRES, Kelvin Faña, explicó que la decisión fue tomada con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes, expositores e invitados especiales que asistirían al evento.

El congreso está dedicado al periodista, escritor y director del Listín Diario, Miguel Franjul, a quien se le reconocerán sus 55 años de trayectoria periodística, en el marco del evento titulado “Transformando la narrativa informativa con Inteligencia Artificial”.

Faña indicó que la nueva fecha del congreso será anunciada próximamente y reiteró que el encuentro reunirá a periodistas, comunicadores, creadores de contenido y especialistas en tecnología para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación y los medios digitales.

Durante el evento, Franjul también participará como expositor con la conferencia “Inteligencia Artificial y los periodistas robots: ¿Aliados o reemplazados?”, en la que abordará los retos y oportunidades que plantea esta tecnología para el futuro del periodismo.

Entre las exposiciones programadas figura la conferencia “Transformación digital del Estado: Innovación, conectividad y gobierno inteligente”, que será presentada por Edgar Batista, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

Asimismo, participará el locutor y presentador de televisión Brea Frank, con la conferencia “De presentador a creador digital: el reto de comunicar en múltiples plataformas”.

El periodista y consultor estratégico Víctor Bautista, CEO de Mediáticos Consultores en Comunicación, ofrecerá la conferencia “Comunicación estratégica y medios digitales: el nuevo poder de la narrativa”.

De igual manera, la periodista y productora de televisión Millizen Uribe tendrá a su cargo la conferencia “Periodismo sin fronteras: cómo visibilizar la realidad de los migrantes en televisión y plataformas digitales”.

El congreso también incluirá el panel “Trending topics y poder público: periodismo joven que marca agenda”, con la participación de los periodistas Cristian Cabrera, Shaddai Eves y Gilbert Guzmán.

Además, se realizará el conversatorio “Credibilidad en tiempos digitales y redes sociales: la experiencia que marca la diferencia”, con la participación de los periodistas Néstor Estévez, Julissa Montilla y Kelvin Faña, en el que se reflexionará sobre los retos de mantener la credibilidad informativa en la era digital.

Durante el evento también se entregarán reconocimientos especiales a la trayectoria periodística de las comunicadoras Julissa Montilla y Danylsa Vargas, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo del periodismo y la comunicación en el país.

FUCIMDRES reiteró que el congreso forma parte de sus esfuerzos por promover la capacitación, la innovación y la profesionalización de los medios digitales en la República Dominicana, y aseguró que la nueva fecha será comunicada oportunamente a los participantes y medios de comunicación.