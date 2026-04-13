Como si fuera un huracán: vaguada saca de raíz algunos árboles y tumba postes en la Ciudad Colonial

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Los fuertes vientos de la vaguda que se registraron pasadas las 4:00 de la tarde de este lunes arrancaron de raíz algunos árboles y tumbó varios postes del tendido eléctrico en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Imágenes enviadas al periódico Hoy dan cuenta que el fenómeno atmosférico ciertamente causó estragos en esa demarcación capitalina, específicamente en la calle Arzobispo Portes.

Junto a algunos comunitarios, unidades de los Bomberos del Distrito Nacional, de la Policía Turística (Politur), de la Empresa Distribuidora del Este (Edeeste) y contratistas de la telefónica Claro Dominicana, están en el lugar retirando los escombros y trabajando para restablecer los servicios afectados por el hecho.

En ese sentido, las autoridades bloquearon dicha arteria vial, desde la 19 de Marzo hasta la Sánchez.

La provincia Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, fueron colocados en alerta roja la tarde de este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a la incidencia de una vaguada.

En tanto, en alerta marilla se mantienen las provincias Moneñor Nouel; Sánchez Ramírez; Santiago; La Vega; Montecristi; Samaná; La Altagracia; Santiago Rodríguez; San Pedro de Macorís; Hermanas Mirabal; María Trinidad Sánchez; Duarte (en especial el Bajo Yuna); San José de Ocoa y La Romana.

También, El Seibo; Espaillat; Valverde; Monte Plata; Puerto Plata; San Cristóbal y Hato Mayor. En alerta verde: Bahocuro; San Juan; Elías Píña; Dajabón e Independencia.

En tanto, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), adelantó que las lluvias continuarán y se espera que el próximo jueves llegue otra vaguada.