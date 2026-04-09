Las fuertes lluvias afectaron los servicios de salud

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Aunque no fueron oficialmente suspendidas las consultas en clínicas y hospitales del Gran Santo Domingo a causa de la vaguada que impactó esta demarcación y otras provincias, decenas de pacientes no pudieron llegar a sus chequeos programados.

Tanto en el sector público como el privado, clínicas y hospitales activaron sus protocolos ante el fenómeno atmosférico que afectó al Gran Santo Domingo el día de ayer desde la madrugada.

Las lluvias han estado presentes desde inicio de esta semana en distintos puntos del país, se han registrado fuertes aguaceros, lo cual ha provocando grandes inundaciones que se intensificaron.

El Servicio

Desde las primeras horas de la mañana del ayer, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) instruyó a los directores de los hospitales ubicados en el Gran Santo Domingo a reforzar de manera inmediata las medidas preventivas ante las condiciones climáticas.

No fueron suspendidas las consultas en los hospitales, pero en la práctica las consultas se suspendieron, porque o no había llegado el personal médico, las secretarias y personal de apoyo o las lluvias torrenciales impidieron la llegada de pacientes provenientes de diferentes puntos de la geografía nacional. Ese fue el caso del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, donde las lluvias inundaron sectores residenciales y barrios.

Precaución

El director del SNS, Julio Landrón, pidió a los colaboradores que están en los hospitales tener precaución paras preservar en forma oportuna su seguridad y la de los pacientes.

De su lado, el Ministerio de Salud Pública informó que, mantiene activa la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional ante las lluvias registradas en distintas zonas del país, con el objetivo de prevenir riesgos a la población.

El peligro

En temporadas de lluvia suelen activarse los virus respiratorios, las enfermedades infecciosas y otras bacteriales. Dengue, leptospirosis, exacerbación de cuadros asmáticos y afecciones diarreicas suelen ser frecuentes en estas situaciones. Salud Pública exhortó a la ciudadanía evitar cruzar ríos, cañadas o zonas inundadas. Además no entrar en contacto con aguas estancadas.

Recomienda usar botas y guantes al realizar labores de limpieza, lo mismo que invita a hervir el agua antes de consumirla y tapar los envases usados para almacenamiento para evitar desarrollo de mosquitos.

El Ministerio de Salud recomendó acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre, diarrea, lesiones cutáneas o cualquier síntoma inusual, para recibir atención oportuna y prevenir complicaciones.

Informarse

Algunos centros, como Cedimat y la Plaza de la Salud activaron sus protocolos de seguridad, pero no suspendieron las consultas. Se mantiene la vigilancia.